Украинский режим бросается на всех, в том числе на собственных хозяев с Запада, уподобляясь бешеному животному. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России.

Резкое высказывание политик сделал после того, как ВСУ атаковали беспилотниками насосно-перекачивающую станцию, которая транспортирует нефть по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума. Медведев напомнил, что этот актив является в первую очередь международным. Он принадлежит ряду иностранных компаний, в первую очередь из США. Через него прокачивается нефть из Казахстана.

«Перекормленная жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдачу корма и начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. И тогда тварь решила укусить хозяина», — указал экс-президент.

По его мнению, теперь у США есть два выхода. Им надо наблюдать за поведением бешеного животного, чтобы обезопасить себя, либо усыпить его для предотвращения таких случаев в дальнейшем.

Ранее Медведев заявил, что все удары РФ по Украине укладываются в схему «мир через силу», которая отражает действительное соотношение сил, а не вымышленное. Он добавил, что идея об обмене территориями между Украиной и Россией является глупостью.