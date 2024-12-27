В ближайшие сто лет не стоит ожидать улучшения отношений между Россией и США, а военное противостояние с Америкой слишком обременительно. Поэтому после окончания гибридной войны Запада против России стране целесообразно игнорировать Соединенные Штаты, заявил в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Он обсудил возможные шаги Москвы в контексте завершения данного конфликта, подчеркнув, что «это рано или поздно произойдет».

При этом России вполне можно проявить снисхождение к тем незначительным государствам Азии и Латинской Америки, которые поддались влиянию англосаксонских стран и участвовали в «антироссийской истерии», считает Медведев.

Однако он также подчеркнул, что России следует «наказать Европу», которая «стала основным прибежищем русофобии в мире».

Ранее посол Моргулов заявлял, что в 2025 году РФ и КНР ожидает «двойное сдерживание» со стороны Запада.