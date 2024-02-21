Медведев назвал взятие Авдеевки сложной задачей

Взятие Авдеевки под контроль было непростой задачей, с которой, тем не менее, российские ВС смогли отлично справиться. Соответствующее заявление сделал зампредседателя российского Совфеда Дмитрий Медведев, его слова передает информационное агентство ТАСС .

В беседе с агентством Медведев указал на то ,что укрепрайон, находящийся в городе, был выстроен не за один и не за 2 года. Он подчеркнул, что район состоял из серьезных сооружений для защиты и обороны, что позволяло противнику успешно удерживать населенный пункт. Потому взятие Авдеевки и было сложной задачей, но российская армия блестяще с этим справилась, добавил зампредседателя.

Медведев также высказался о докладе генерала отечественной армии Сергея Шойгу президенту РФ Владимиру Путину. Он добавил, что взятие города стало большим успехом для солдат РФ, а участники данной операции являются героями.

Ранее приемный сын главнокомандующего украинской армией Сырского поздравил российские ВС со взятием Авдеевки.