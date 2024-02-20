Приемный сын главкома ВСУ Сырского поздравил Россию со взятием Авдеевки

Он пришел в российское генконсульство в Австралии в футболке с символом Z впереди и надписью «Слава богу мы казаки» на спине. Сырский сказал: «Слава России!»

Он также заявил о своем желании получить российское гражданство.

Иван Сырский переехал в Австралию с братом и матерью после того, как та развелась с Сырским-старшим.

Александр Сырский родился во Владимирской области, где до сих пор проживают его родители, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Ранее приводилось свидетельство австралийского общественного деятеля Семена Бойкова, который рассказал, что Иван Сырский — настоящий патриот России, а своего бывшего отчима считает подлецом.