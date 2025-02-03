Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что он не в курсе, куда ушли выделенные США средства. Он отметил, что деньги, предназначенные для Киева, были распилены между «ворьем».

«В пылу откровенности вожак бандеровского режима признался, что он с товарищами попилил $100 млрд», — написал Медведев.

Он также провел параллель между Зеленским и известным персонажем — «голубым воришкой» Альхеном из «Двенадцати стульев», назвав утверждения главы украинского государства циничным обманом. По мнению Медведева, эти средства разошлись по карманам коррупционеров от Вашингтона до Киева.

Он добавил, что даже в самой Америке также имелись случаи нецелевого расходования средств — в Пентагоне, ЦРУ и киевских структурах.

Зампред Совбеза похвалил Илон Маска за его попытки выяснить факты хищения в USAID, но выразил уверенность, что это ни к чему не приведет. По его словам, помощь Киеву будет продолжаться, как и прежде.

Ранее журналист Чей Боуз уличил Зеленского в обкрадывании американских налогоплательщиков.