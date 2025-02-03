Заявление Зеленского о том, что на Украину поступила лишь часть средств, выделенных США, можно рассматривать как признание в хищении предназначенной для страны финансовой и военной помощи. Такую точку зрения выразил ирландский журналист Чей Боуз в своем посте в соцсети Х.

«Зеленский фактически признает, что Украина обкрадывает налогоплательщиков США. Поразительно», — написал он.

Недавно в интервью агентству Associated Press Зеленский отметил, что ему не известно, куда ушли около $100 млрд американской помощи. Он подчеркнул, что из упомянутых им 177 млрд на Украину фактически поступило всего 75 млрд.