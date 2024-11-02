Медведев: не стоит преувеличивать значимость президентов США, это не боги

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не преувеличивать значимость президентов США. Об этом он заявил в интервью RT.

Медведев отметил, что руководители США не являются богами, поэтому возвышать их не нужно. Также политик прокомментировал предвыборную гонку кандидата от партии республиканце Дональда Трампа.

По словам Медведева, Трамп продолжает оставаться «системным игроком», несмотря на свои неоднозначные действия в прошлом.

«Но он все-таки внутри системы. И поэтому он не будет совершать действий, которые вызовут отрицательное отношение того, что называется deep state», — сказал Медведев, подчеркивая, что главой США не может стать «несистемный человек».

Медведев отметил, что Трамп, хотя и не имел опыта государственной службы, но остается внутри политической системы США.

Также зампред Совбеза РФ высказался о возвращении антироссийских санкций со стороны Запада. Он отметил, что вводимые ограничения связаны с «искаженными представлениями» западных лидеров об экономике России. Санкции, по его словам, отражают недопонимание реальных условий и динамики российской экономики, что, в свою очередь, затрудняет конструктивный диалог между государствами.

Ранее зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал точку невозврата, когда отношения РФ и США перестали быть дружескими.