Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь не поскупился на резкие высказывания в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского, комментируя его предстоящий визит в Великобританию.

В своем телеграм-канале Медведев отметил, что Зеленский в очередной раз устраивает турне по Западу, чтобы выбить новый транш для Украины.

«Зеленый кишечный глист приполз к хозяевам в Англию за очередным баблом. А до того ультимативно потребовал всего ничего: союзники должны выделить Киеву в 2026 году по 0,25% от их ВВП. Каждый! Иного, типа, мало!» — отметил Медведев.

Зампред Совбеза РФ сравнил Зеленского и украинское руководство со «паразитическими червями» и «острицами с Банковой», подчеркнув, что их деятельность напоминает паразитизм и злоупотребление международной помощью.

Медведев усомнился в том, что Украине удастся получить очередной транш кредитов от США — по его словам, есть «нюанс», который «играет» не в пользу Киева.

«Уже первые данные аудита (точнее — анализа на я/глист) американской финансовой и военной помощи показали, что профессиональные кишечные паразиты в руководстве исчезающей Украины прикарманили как минимум $12 млрд», — указал Медведев.

Кроме того, считает российский политик, США сейчас сконцентрированы на войне, разгоревшейся на Ближнем Востоке, поэтому внимания Белого дома не хватит украинским проблемам.

Медведев и ранее не стеснялся выражений в адрес Зеленского. Он называл его «зеленой тлей», «ничтожным насекомым» и «зеленым членистоногим».

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление о сроках окончания конфликта.