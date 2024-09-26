Медведев высказался «на радость Польше и пегмеям из НАТО» о ядерной защите России для Белоруссии

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги прошедшего в минувшую среду вечером, 25 сентября, заседания под председательством президента Владимира Путина, на котором обсуждались вопросы изменения ядерной доктрины РФ.

Напомним, в ходе обсуждения Путин заявил, что Москва намерена, не раздумывая, применить ядерное оружие в случае применения агрессии извне против как России, так и соседней Белоруссии как страны-участника Союзного государства. Президент подчеркнул, что «все эти вопросы согласованы» с Минском.

Как сыронизировал Медведев, такой ход событий не может не порадовать соседние Польшу и страны Балтии. Последних политик сравнил с низкорослым африканским племенем пигмеев, указав на их мизерную территорию.

«Равноценная ядерная защита будет установлена для Белоруссии как для нашего ближайшего союзника. На „радость“ Польше и многочисленным пигмеям НАТО», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД России Лавров заявил, что ядерные силы РФ находятся в состоянии полной боевой готовности.