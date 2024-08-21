В Курской области подтвердили гибель 31 человека в результате атаки ВСУ

В Курской области из-за атаки боевиков ВСУ погиб 31 человек. Эту информацию ТАСС подтвердили в медицинских службах.

Отмечается, что 143 человека получили различные ранения и травмы. Из них госпитализация потребовалась 79 мирным гражданам, в том числе четырем детям.

Ранее в медицинских службах региона сообщили, что с начала атаки вооруженных формирований Украины погибли 17 человек и более 140 человек пострадали.

Утром 6 августа ВСУ незаконно пересекли территорию России, атаковав Курскую область. Украинские боевики прикрывались массированным обстрелом Суджанского района региона, в связи с чем в приграничных населенных пунктах началась эвакуация.

По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, целью ВСУ в Курской области является захват территорий.

Ранее начальник подразделения ВС РФ «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал о том, как украинские боевики издеваются над мирными жителями в Курской области.