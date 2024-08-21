В Курской области подтвердили гибель 31 человека в результате атаки ВСУ
В Курской области в связи с атакой ВСУ погиб 31 человек
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В Курской области из-за атаки боевиков ВСУ погиб 31 человек. Эту информацию ТАСС подтвердили в медицинских службах.
Отмечается, что 143 человека получили различные ранения и травмы. Из них госпитализация потребовалась 79 мирным гражданам, в том числе четырем детям.
Ранее в медицинских службах региона сообщили, что с начала атаки вооруженных формирований Украины погибли 17 человек и более 140 человек пострадали.
Утром 6 августа ВСУ незаконно пересекли территорию России, атаковав Курскую область. Украинские боевики прикрывались массированным обстрелом Суджанского района региона, в связи с чем в приграничных населенных пунктах началась эвакуация.
По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, целью ВСУ в Курской области является захват территорий.
Ранее начальник подразделения ВС РФ «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал о том, как украинские боевики издеваются над мирными жителями в Курской области.