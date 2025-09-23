Медведев объяснил, почему США обязаны снять все антироссийские санкции

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что США обязаны отменить все антироссийские санкции для продолжения сотрудничества по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом пишет KP.RU со ссылкой на соцсети политика.

В публикации политик подчеркнул, что Россия готова выполнять соглашение 2010 года, но дальнейшая судьба документа теперь полностью зависит от позиции американской стороны. Медведев прямо связал перспективы продления ключевого ядерного договора с необходимостью полной отмены торговых и экономических ограничений.

Напомним, что договор СНВ истекает в 2026 году. Дипломатический ультиматум России фактически ставит Вашингтон перед выбором: либо смягчение санкционного режима в обмен на сохранение системы контроля над вооружениями, либо риск полного «демонтажа» последнего действующего соглашения в области ядерной безопасности.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп разрешил странам НАТО сбивать российские самолеты.