Медведев объяснил, почему США обязаны снять все антироссийские санкции
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что США обязаны отменить все антироссийские санкции для продолжения сотрудничества по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом пишет KP.RU со ссылкой на соцсети политика.
В публикации политик подчеркнул, что Россия готова выполнять соглашение 2010 года, но дальнейшая судьба документа теперь полностью зависит от позиции американской стороны. Медведев прямо связал перспективы продления ключевого ядерного договора с необходимостью полной отмены торговых и экономических ограничений.
Напомним, что договор СНВ истекает в 2026 году. Дипломатический ультиматум России фактически ставит Вашингтон перед выбором: либо смягчение санкционного режима в обмен на сохранение системы контроля над вооружениями, либо риск полного «демонтажа» последнего действующего соглашения в области ядерной безопасности.
