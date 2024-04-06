Медведев: организаторы теракта в «Крокусе» прячутся за легендой об ответственности ИГ*

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался о соучастниках, пособниках и заказчиках теракта, совершенного 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Он не верит в версию, что к этому причастно движение ИГИЛ*.

Медведев уверен, что пойманные исполнители не являются религиозными фанатиками, так как на них не было никакой атрибутики и характерных особенностей. Сами они также не подтверждали, что являются верующими и принадлежат какому-либо террористическому движению. Это наемники, которые действовали по указке неизвестных организаторов.

Впрочем, по словам политика, организаторы наверняка связаны с Украиной и ее неправомерным режимом.

«Организаторы. С ними несколько сложнее, для чего и была разработана легенда об ответственности ИГ*, которую экстремисты с радостью подтвердили. Но ведь они всегда так делают, просто для увеличения своего капитала. Ну и деньги никто не отменял, они, вероятно, свое получили. А вот истинные организаторы пока прячутся в тени ИГ*. Таков замысел», — написал в личном блоге Медведев.

Круг пособников постоянно расширяется. Проверяют всех, так или иначе связанных с исполнителями. Среди них даже люди, которые не знали о намерениях преступников. Однако Медведев отметил, что сложнее всего поймать и наказать других пособников: международных спонсоров террористов. Среди них, по словам зампреда, должностные лица стран НАТО.

Напомним, что жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 144 человека. Свыше 500 считаются пострадавшими, включая и тех, кто обращался за психологической помощью после трагедии. Исполнителей арестовали. По делу о теракте проходят 12 человек, среди которых также пособники.

Ранее МИД РФ раскритиковало Совет Европы за реакцию на теракт в России.

*ИГ, ИГИЛ, Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация