Медведев оценил разрушительную силу «Посейдона» на примере Бельгии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в соцсети X новость об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, сообщает ТАСС .

Реакция последовала на предложение одного из пользователей использовать Бельгию в качестве полигона для дополнительных испытаний аппарата. На это Медведев ответил на английском языке: «Тогда Бельгия исчезнет».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном запуске «Посейдона». По его словам, впервые удалось не только запустить аппарат стартовым двигателем с подводной лодки‑носителя, но и активировать его атомную энергетическую установку — на ней устройство проработало заданное время. Путин также подчеркнул уникальность «Посейдона»: по скорости и глубине движения у аппарата нет аналогов в мире.

