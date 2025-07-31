Медведев ответил на критику Трампа в свой адрес

Реагируя на высказывание президента США Дональда Трампа в свой адрес, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что бурная реакция американского лидера на слова экс-президента России является подтверждением правоты России во всех ее действиях.

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», — поделился Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее, комментируя заявления американского президента о сокращении установленного им 50-дневного срока для заключения перемирия между Россией и Украиной, Медведев обвинил Трампа в игре «ультиматумов» с Россией, назвав это угрозой и шагом к войне «с его собственной страной».

После этого комментария Трамп резко отреагировал на слова Медведева, заявив, что тот заходит на «очень опасную территорию».

Ранее сообщалось, что директор ФБР нашел секретные записи о сговоре Трампа и Москвы в 2016 году.