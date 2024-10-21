Медведев ответил на угрозы Трампа об ударах по Москве

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ, уверен, что экс-президент США Дональд Трамп не мог угрожать никакими «ударами по Москве» в разговоре с Владимиром Путиным. Он отметил, что на самом деле Трамп был «шелковым» в процессе переговоров, передает ТАСС.

По мнению Медведева, Трамп слишком увлекся. Он подчеркнул, что во время переговоров экс-президент США был «шелковым» в своих подходах.

Кроме того, он добавил, что в случае атак на Москву последуют ответные меры против Вашингтона.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с редакционной коллегией американского журнала The Wall Street Journal похвастался, что якобы угрожал своему российскому коллеге Владимиру Путину нанести ракетный удар по Москве, если Россия не отстанет от Украины и «будет ее преследовать».

Как заявил миллиардер, он признался Путину, что не хотел бы доводить до такого, ссылаясь на хорошие отношения, но у него «не было бы выбора».