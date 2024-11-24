Ранее Подоляк, комментируя западным СМИ пуск и попадание российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» в предприятие ВПК Украины «Южмаш» в Днепропетровске, неожиданно заявил, что такого снаряда не существует вовсе, и при ударе по заводским корпусам Москва якобы применила «классическое» межконтинентальную баллистическую ракету.

«Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на фантазии Подоляки призвала Киев определиться, существует ли вообще «Южмаш».