Захарова ответила не верящему в существование «Орешника» Подоляке

Михаил Подоляка, глава офиса президента Украины, усомнился в существовании ракеты «Орешник». Он заявил, что это межконтинентальное баллистическое оружие, которого у России много.

На его слова отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В своем телеграмм-канале она написала, что ранее Владимир Зеленский заявил о существовании «Орешника».

Таким образом, отметила дипломат, слова Подоляки противоречат украинскому президенту.

«До это много лет оттуда же доносилось, что не существует Крымского моста. Потом те же заявляли, что его нужно уничтожить», — написала Захарова.

Она посоветовала властям Украины определиться, существует ли завод «Южмаш», по которому был нанесен удар «Орешником».

Ранее Захарова заявила, что НАТО превращает Молдавию в логистическую базу для снабжения ВСУ.