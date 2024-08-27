Столтенберг созовет заседание совета НАТО-Украина 28 августа
Столтенберг организует заседание Совета НАТО-Украина 28 августа
Фото: [Unsplash.com]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созовет совет НАТО-Украина в среду, 28 августа. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
Отмечается, что такое решение генсек Североатлантического альянса принял по просьбе Украины.
Накануне стало известно, что Столтенберг по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в рамках саммита, который прошел в Вашингтоне, назначил высокого представителя альянса в Киеве по вопросам координации с киевскими властями.
Согласно официальной информации, размещенной на сайте НАТО, Совет НАТО-Украина (СНУ) представляет собой совместный орган, в котором «союзники» и Украина заседают как равноправные участники для развития политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и реализации устремлений украинского государства в альянс.
Отмечается, что данный орган направлен на поддержание связей с Киевом по вопросу интеграции в альянс, а также служит механизмом консультаций между НАТО и Украиной в условиях кризиса.
Ранее сообщалось, что снаряды прилетели на детскую площадку во время учений НАТО в Польше.