Медведев призвал власти Грузии поскорее отстранить и арестовать «президента-марионетку» Зурабишвили

Самым разумным ответом правительства и парламента Грузии на действия президента страны Саломе Зурабишвили, которая за последние несколько дней не переставая призывала к акциям протеста, спровоцировав таким образом определенные волнения в стране, стали бы ее незамедлительное отстранение от власти с последующем арестом. Такое мнение на англоязычной странице в социальной сети X (бывший Twitter) высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Напомним, по итоговым результатам обработки бюллетеней на парламентских выборах в Грузии победила правящая партия «Грузинская мечта», заручившись, согласно опубликованным ЦИК данным, поддержкой 53,91% проголосовавших. Помимо нее, в парламент смогли пройти четыре оппозиционные партии, которые имеют в своем активе суммарно 37,78%.

«Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях — это отстранение от должности и арест», — написал Медведев.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили выступила с видеообращением в соцсетях, заявив, что демократия в Грузии в очередной раз подверглась атаке со стороны якобы соседней Российской Федерации.