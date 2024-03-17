Медведев поздравил Путина с победой на выборах президента России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Он назвал его лидерство «блестящим».

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что Путин лидирует на выборах президента с 87,97% голосов после обработки 24,4% протоколов.

«Поздравляю В. В. Путина с блестящей победой на выборах Президента России!» — написал Медведев в соцсетях.

Выборы президента России впервые проходили в течение трех ней — с 15 по 17 марта. Единым днем голосования считается 17 марта 2024-го года. В 29 регионах страны, в том числе Москве и Подмосковье, граждане могли принять участие в электронном голосовании.

По итогам обработки 24,4% протоколов, второе место занял представитель от КПРФ Николай Харитонов (3,8% голосов). На третьей строчке — Владислав Даванков, который представляет партию «Новые люди» (3,73%). Четвертым идет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (2,96% голосов).

Ранее мы сообщали, что в Министерстве иностранных дел РФ заявили о попытках вмешаться в выборы президента России со стороны США и Германии.