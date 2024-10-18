Медведев предположил, что «план победы» Зеленского — это наркотическое вещество
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Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале выдвинул предположение, что под термином «план победы» Владимир Зеленский, возможно, имел в виду наркотическое вещество с таким же названием.
Такой саркастический комментарий был сделан заместителем главы Совета безопасности России по поводу озвученной инициативы украинского президента, направленной на разрешение конфликта в стране.
«Весь мир был в ожидании того, что войдет в пресловутый «план победы» киевского нациста. Все, можно выдохнуть. План раскрыт! Это не «план победы», а просто план для победы. Слово «план» следует понимать буквально: как жаргонное наименование марихуаны», — написал Медведев.
Он добавил, что это «вещество <…>, обладающее психотропным эффектом», подчеркивая иронический характер своего высказывания.
Ранее Медведев заявлял, что от говорящих про превентивный удар по РФ стран останется мокрое место.