Медведев: от говорящих про превентивный удар по РФ стран останется мокрое место

Зампред Совбеза страны сделал жесткое заявление в адрес стран, которые рассуждают о нанесении превентивного удара по Российской Федерации. Он предупредил, что в случае применения тактического ядерного оружия от них останется «просто мокрое место».

Медведев подчеркнул, что пятая статья устава НАТО, предусматривающая взаимную помощь стран альянса, может сработать, «но от самого государства ничего не останется». Он призвал руководителей четко осознавать, что они говорят, так как последствия могут быть крайне серьезными.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что изменения в ядерной доктрине России являются лишь способом запугать альянс и Украину.

До этого Медведев объяснил «тупоголовым» на латыни изменения ядерной доктрины России.