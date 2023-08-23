Президента Украины Владимира Зеленского ожидает назавидный конец. И в лучшем случает он кончит, как его бывший грузинский коллега Грузии Михаила Саакашвили, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В статье на сайте aif.ru политик порассуждал о судьбе нынешнего украинского лидера, отметив, что есть определенные устойчивые сомнения, что Зеленский «доживёт до тюремной камеры».

«Совершенно очевидно, что нынешнему американскому ставленнику уготована столь же незавидная судьба, как и его предшественнику в Тбилиси», — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ резюмировал, учитывая строптивый нрав украинского президента в следствии его политической неопытности, Запад может очень скоро найти ему на смену нового марионеточного украинского политика.

Ранее политолог Александр Андрианов дал прогноз, что уже в октябре 2023 года СВО завершится безоговорочной победой России и внутренним переворотом на Украине с последующим смещением Зеленского со своего поста.