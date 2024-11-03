Медведев предсказал Трампу судьбу Кеннеди в случае попытки остановить войну

конфликт. Даже если он попытается это сделать, его физически устранят. Так считает Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ. Такую точку зрения он изложил в своем телеграм-канале .

Несмотря на все свои громкие заявления, при возвращении в президентское кресло Трамп будет вынужден соблюдать все системные требования. Поэтому он не сумеет остановить украинский конфликт.

«Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца», — указал Медведев.

Экс-президент России добавил, что в том случае, если Трамп действительно попытается выполнить свои предвыборные обещания, то его ожидает судьба Джон Фицджеральд Кеннеди, которого застрелили в 1963-м году во время приезда в Даллас.

Ранее Медведев заявил, что в СЩА зря считают, что Россия не осмелится применить ядерное оружие. В РФ не хотят переходить определенную черту, но при необходимости сделают это. Иногда у государства просто не остается другого выбора.