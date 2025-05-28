Медведев пригрозил Германии ответным ударом при применении ракет Taurus

Политик прямо заявил, что в случае подтверждения фактов участия немецких специалистов в запусках ракет по территории России последуют ответные меры. По его словам, Москва может принять любое решение об ответе.

Медведев подчеркнул, что Германия де-факто уже является участником конфликта, поскольку поставляет оружие и направляет специалистов. Особое внимание было уделено заявлению канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в котором тот снял ограничения на использование западного вооружения против России. Политик провел историческую параллель, напомнив о военном прошлом предков немецкого лидера.

Отметим, что у Taurus дальность полета до 500 км. Это создает принципиально новую угрозу, так как вооружение способно достигать дальних городов России, а также столицы.

Решение о характере ответных мер, как отметил Медведев, находится в компетенции президента России.

Ранее сообщалось, что в московских кабинетах уже обсуждают ответ ФРГ на передачу Украине дальнобойных ракет. Рассматривают действия в сценарии, где ВСУ пытаются атаковать Москву.