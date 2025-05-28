В Москве начали обсуждать ответ ФРГ в случае удара Taurus по российской столице

В Москве решения Германии расценили как прямую эскалацию. По словам главреда RT Маргариты Симоньян, в Кремле уже обсуждают ответ на случай атаки немецкими ракетами на столицу.

Маргарита Симоньян заявила, что в российских политических кругах обсуждается возможный удар по Берлину в случае атаки Москвы немецкими ракетами. Причина — техническая невозможность использования Taurus без участия специалистов бундесвера. Украинские военные не способны самостоятельно программировать и обслуживать эти комплексы, что делает прямое участие Германии в ударах очевидным.

«В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить „Таурусами“ может означать только это, поскольку хозлы не могут ни их обслужить, ни ввести полетное задание), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», — написала Симоньян в телеграм-канале.

МИД России ранее предупредил, что любые атаки с применением немецкого оружия будут расценены как вступление ФРГ в конфликт на стороне Киева. Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что решение о снятии ограничений было принято еще несколько месяцев назад, следуя примеру США, Великобритании и Франции.

Ранее сообщалось, что Мерц может объявить о передаче Киеву новых боевых систем.