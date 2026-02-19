«Все гораздо хуже»: Владимир Познер сравнил нынешнюю ситуацию в мире с холодной войной

Телеведущий Владимир Познер в эфире Радио РБК дал неутешительный прогноз международной обстановке. По его словам, нынешний кризис «гораздо хуже» холодной войны 1980-х, когда он вел знаменитые телемосты между Москвой и Лос-Анджелесом. Об этом сообщает «РБК».

Главная проблема — фактический распад договоров об ограничении вооружений (в частности ДСНВ). Это «открывает ворота» для бесконтрольного развития смертоносных технологий. Познер обеспокоен тем, что люди перестали бояться атома. В 80-е страх перед ядерной зимой заставлял искать компромиссы, сегодня же общество живет с ощущением, «что этого оружия нет».

Журналист отметил, что накал в отношениях России с Западом сейчас выше, чем в 1982 году. Тогда существовали каналы связи, сегодня же формат «телемостов» практически невозможен из-за уровня враждебности. Познер подчеркнул, что сегодня мир утратил те механизмы сдерживания, которые помогали человечеству балансировать на краю пропасти в прошлом веке

