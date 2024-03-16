Медведев пригрозил нарушителям на выборах статьей за госизмену
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Гражданам России, которые портят бюллетени и заливают урны зеленкой на избирательных участках, будет грозить статья о государственной измене. Об этом предупредил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Действия нарушителей на выборах президента РФ могут быть квалифицированы по статье 275 УК РФ. Речь про граждан, которые кидают опасные предметы в избирательных участках и заливают урны зеленкой или другим красящим веществом. Это можно расценить как попытку срыва голосования, акт вандализма против своей страны в период проведения СВО.
«Это не детская игра в спички или невинная шалость с зеленкой. Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города», — написал в своем ТГ-канале Медведев.
Медведев подчеркнул, что в данное время действия агрессоров на избирательных участках уже с меньшей вероятностью квалифицируют как ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).
Ранее сообщалось, что за два дня выборов на избирательных участках в РФ испортили более 200 бюллетеней.