Медведев призвал отстоять тысячелетнюю Родину

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости отстоять интересы тысячелетней Родины, а также не дать «пустить под откос» труды людей.

Об этом политик высказался на дискуссионной площадке «Единой России» в среду, 13 декабря, обращаясь к молодежи. Его слова приводят РИА Новости.

«Мы с вами обязаны отстоять нашу тысячелетнюю историю, не дать пустить под откос труды поколений людей», – сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что именно на плечах нынешней молодежи лежит ответственность за будущее страны. Он отметил, что оно без сомнений не будет скучным.

Ранее Медведев прокомментировал слова президента США Джо Байдена об Украине после визита в Вашингтон украинского лидера Владимира Зеленского. Зампред Совбеза РФ отметил, что Белый дом вовсе не заинтересован в победе Украины, отмечая фразы американского президента.

Медведев стал зампредом Совбеза РФ в январе 2020 года по указу президента РФ Владимира Путина. С декабря 2022 года Медведев также является первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии России.