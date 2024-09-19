Медведев призвал создать открытую базу врагов России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал об идее создать единую открытую базу врагов России. Он объяснил, чем это поможет стране.

Дмитрий Медведев заявил, что в базе врагов России можно собирать имена и данные на тех, кто призывал убивать русских и вредить РФ. Речь про создание реестра государственного уровня, но не для цели уничтожения, а для показательности.

«Вовсе не обязательно, чтобы их [врагов России] покарать. Чтобы знать, что эти личности скомпрометировали себя такими заявлениями. А некоторые из них должны быть преданы суду», — заявил Медведев.

Отметим, что Медведев сделал такое заявление после вторжения ВСУ в Курскую область. Там продолжаются боестолкновения, врага выдавливают с российских земель.

Ранее сообщалось, что село Борки Суджанского района Курской области освобождено от боевиков ВСУ.