Село Борки Суджанского района Курской области освобождено от боевиков ВСУ

Российские военные освободили населенный пункт Борки Суджанского района Курской области, который сначала украинского вторжения в приграничье был захвачен ВСУ. Об этом передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Сегодня бойцы „Дикой дивизии Донбасса“, ОБСпН „Арбат“, батальона „Сармат“ и 382-го батальона 810-й бригады морской пехоты освободили населенный пункт Борки в Суджанском районе от украинских сил», — приводится в публикации.

В качестве подтверждения канал публикует видео с российскими бойцами из центра Борок.

«Победа за нами! Слава России!» — заявляют бойцы.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее эксперт Сивков поделился мнением, что бои в Курской области приближают конец СВО.