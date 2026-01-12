Медведев призвал Трампа поторопиться с Гренландией, пошутив о референдуме

В своем посте в мессенджере MAX Медведев написал, что американскому лидеру стоит «поторопиться» с Гренландией, намекая на прошлые идеи американского политика купить или отобрать остров у Дании.

«По непроверенной информации, через несколько дней может состояться референдум, на котором жители Гренландии смогут проголосовать за присоединение к России. И тогда все!», — написал Медведев.

По его словам, в таком случае остров рискует стать «90-м субъектом Российской Федерации».

В начале 2026 года Дональд Трамп вновь заявил об идее присоединить Гренландию — датскую автономии. Его заявления прозвучали на фоне операции спецназа США в Венесуэле, когда из нее был вывезен президент страны Николас Мадуро и его жена.

Трамп обосновал необходимость присоединения острова оборонными интересами, заявив, что эта территория стратегически важна для США, поскольку ее «окружают» флот России и Китая.

12 января специальный посланник Трампа по Гренландии Джефф Лэндри выдвинул более жесткие обвинения, заявив, что Дания «оккупирует» остров, нарушая процедуры ООН. Лэндри напомнил о роли США в защите Гренландии во Второй мировой войне и подчеркнул, что послевоенное возвращение Дании на остров произошло в обход международных норм.

Ранее в Норвегии предложили переименовать Гренландию для защиты от Дональда Трампа.