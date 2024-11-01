Грузины — народ гордый, с традиционными семейными ценностями. И они имеют полное право на запрет пропаганды ЛГБТ*. На это в интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, парламент Грузии 17 сентября принял в окончательном третьем чтении закон о запрете в стране ЛГБТ*-пропаганды. Произошедшее вызвало истерию как на Западе, так и у грузинской оппозиции.

Как подчеркнул Медведев, грузинским гражданам чужда та чрезмерно толерантная модель полового воспитания, что им навязывают. Именно поэтому запрет пропаганды ЛГБТ* в стране на государственном уровне не заставил себя долго ждать.

«Это выбор самой страны, это выбор парламентариев. Если они считают часть ценностей, которые им пытаются навязать, чуждыми для грузинского народа, который православный народ, они христиане, значит, они имеют право так поступать. Они не обязаны следовать той модели, которую им навязывают из любого другого места», — сказал Медведев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил власти Грузии за запрет ЛГБТ-пропаганды*, назвав грузинских мужчин «настоящими мужиками».

* — движение признано экстремистским и запрещено в РФ, в Грузии.