Польские пограничники ужесточили досмотр граждан Украины
SHOT: польские пограничники заставляют украинцев раздеваться из-за татуировок
Фото: [unsplash.com]
Польские пограничные службы ввели усиленный режим досмотра для граждан Украины, прибывающих на территорию страны. Об этом стало известно SHOT.
По данным телеграм-канала, проверка теперь включает детальный осмотр личных вещей, изучение содержимого мобильных устройств, включая подписки и сохраненные медиафайлы, а в отдельных случаях — требование снять верхнюю одежду для проверки на наличие татуировок, содержащих бандеровскую символику.
Отмечается, что такие меры были введены после вступления в должность нового президента Польши Кароля Навроцкого, который уже успел заблокировать законопроект о социальных выплатах для украинских беженцев.
Глава государства также анонсировал подготовку законодательной инициативы о приравнивании бандеровской символики к фашистской.
Ранее польское издание Gazeta Prawna сообщило, что Варшава потребовала от Киева признание Волынской резни для вступления в Европейский союз (ЕС).