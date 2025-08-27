Польские пограничники ужесточили досмотр граждан Украины

Польские пограничные службы ввели усиленный режим досмотра для граждан Украины, прибывающих на территорию страны. Об этом стало известно SHOT.

По данным телеграм-канала, проверка теперь включает детальный осмотр личных вещей, изучение содержимого мобильных устройств, включая подписки и сохраненные медиафайлы, а в отдельных случаях — требование снять верхнюю одежду для проверки на наличие татуировок, содержащих бандеровскую символику.

Отмечается, что такие меры были введены после вступления в должность нового президента Польши Кароля Навроцкого, который уже успел заблокировать законопроект о социальных выплатах для украинских беженцев.

Глава государства также анонсировал подготовку законодательной инициативы о приравнивании бандеровской символики к фашистской.

Ранее польское издание Gazeta Prawna сообщило, что Варшава потребовала от Киева признание Волынской резни для вступления в Европейский союз (ЕС).