Медведев раскрыл важнейшее качество госслужащего

Он подчеркнул, что любовь к России – самое главное, что есть у участников.

Невозможно заниматься государственным управлением и при этом не любить родную страну, сказал он.

Обращаясь к слушателям, Медведев выразил уверенность, что они смогут сохранить эту любовь в своем сердце и она будет помогать им достигать поставленных целей.

Ранее Медведев прокомментировал создание буферной зоны с Украиной словами Путина.