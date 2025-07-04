Медведев раскрыл важнейшее качество госслужащего
Медведев объяснил, каким качеством должен обладать управленец
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Важнейшим качеством, которым должен обладать госслужащий, является зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками второго потока федеральной программы «Время героев».
Он подчеркнул, что любовь к России – самое главное, что есть у участников.
Невозможно заниматься государственным управлением и при этом не любить родную страну, сказал он.
Обращаясь к слушателям, Медведев выразил уверенность, что они смогут сохранить эту любовь в своем сердце и она будет помогать им достигать поставленных целей.
Ранее Медведев прокомментировал создание буферной зоны с Украиной словами Путина.