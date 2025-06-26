Медведев прокомментировал создание буферной зоны с Украиной словами Путина

По поводу буферной зоны уже четко высказался президент РФ Владимир Путин, когда заявил, что земли, куда вошел российский солдат, отходят России. Об этом напомнил Дмитрий Медведев — заместитель секретаря Совета безопасности. Его слова привел ТАСС.

Медведев выступил на заседании генерального совета партии «Единая Россия». Он высказался по поводу создания буферной зоны с Украиной. Он напомнил высказывание Путина. Российский лидер говорил, что «где ступила нога российского солдата — уже наша земля».

«Мы-то с вами люди взрослые и понимаем, что сегодня она буферная, а завтра уже не буферная», — указал Медведев.

Политик добавил, что именно исходя из этих тезисов и должна вестись вся партийная работа.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал Зеленского «кишечным глистом» и призвал США избавиться от него. Он отметил, что украинский президент в очередной раз устраивает турне по Западу, чтобы выбить новый транш для своей страны. Медведев усомнился в том, что Украине удастся получить очередной транш кредитов от Америки — по его словам, есть «нюанс», который «играет» не в пользу Киева.