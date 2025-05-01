Медведев рассказал о сопротивлении Трампу со стороны «глубинного государства» в США

В то время, как президент США Дональд Трамп начал битву своей страны против всех сразу, он сталкивается с сопротивлением к своим инициативам со стороны так называемого глубинного государства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

По мнению экс-президента, Трамп устроил тарифную битву почти со всем миром. От этого уже начали страдать в Европе, а также ближайшие соседи США. Теперь всем им придется совершить ритуальное паломничество в Соединенные Штаты, чтобы договориться с главой Белого дома. В то же время на Россию новые тарифы не распространились.

«Сенат США, ведомый республиканцами, готовится ввести против нас очередные „сокрушительные санкции“. „Глубинное государство“ оказывает ему ожесточенное сопротивление», — указал Медведев.

Он добавил, что именно из-за такого сопротивления администрации президента рейтинги Трампа поползли вниз.

Ранее Медведев оценил заявление бывшего чешского хоккейного голкипера Доминика Гашека о том, что он сам угрожал убийством известному русофобской позицией спортсмену. Зампред Совбеза России считает, что экс-хоккеист страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования.