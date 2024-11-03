Медведев рассказал о целях Зеленского и его окружения

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что Владимир Зеленский преследует перед собой только две цели: подольше остаться на посту и потуже набить карманы. Такое заявление он сделал в своем эксклюзивном интервью RT .

По мнению Медведева, все мотивы представителей украинской власти очень просты и незатейливы. Самая главная цель — это как можно дольше оставаться у руля государства.

«Задача номер два — это набить карманы. Как это ни банально и ни печально звучит», — указал он.

Экс-президент напомнил, что союзники Украины поставляют не только оружие для ВСУ, но и передают Киеву гигантские деньги. При этом во всем мире знают про воровство средств из украинского бюджета и про колоссальную коррупцию.

Ранее Медведев заявил о том, что Трамп не сумеет остановить украинский конфликт. Он считает, что если тот придет к власти и реально попытается выполнить свои предвыборные обещания, то его ликвидируют, как сделали это в свое время с Кеннеди.