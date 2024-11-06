Медведев: с Харрис покончено, цели СВО будут достигнуты
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По словам заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис положен конец, в то время как цели спецоперации остаются прежними и будут осуществлены.
«С Камалой покончено. Пусть она продолжает заразительно хохотать. Цели специальной военной операции остаются неизменными и будут достигнуты», — написал политик в соцсети.
Россия намерена продолжать следовать намеченному курсу, не отвлекаясь на изменения в зарубежной политике.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Максимовка и установили контроль над селом Антоновка, расположенными в Донецкой Народной Республике.