Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что вооруженные силы страны освободили населенные пункты Максимовка и Антоновка, расположенные в Донецкой Народной Республике.

Эти населенные пункты играют значительную роль в обеспечении безопасности местных жителей и поддержании контроля над соседними территориями.

Ранее сообщалось, что населенный пункт Вишневое, который находится в Донецкой Народной Республике, был освобожден благодаря активному наступлению группировки войск «Центр».