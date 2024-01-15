Зеленский хочет привлечь Китай к мирным переговорам

Украинский президент Владимир Зеленский снова заговорил о мирном урегулировании конфликта на территории своей страны при помощи своей «формулы мира», несмотря на то, что ранее на официальном уровне запретил переговоры с российским правительством. Тем не менее по словам украинского лидера, Киев в данный момент заинтересован в том, чтобы привлечь Китай к участию в «саммите мира».

Недавно глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина хочет провести несколько саммитов, на которых была бы утверждена «формула мира». До этого швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию РФ в мирном решении конфликта нет и проводить подобные диалоги без ее участия невозможно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча по «формуле мира» в Давосе является разговором ради разговора без России.

В ходе недавней пресс-конференции с швейцарским президентом Виолой Амхерд Зеленский заявил, что предстоящий саммит является открытым для всех государств, уважающих суверенитет Украины. Он отметил важность присутствия стран «глобального Юга» и всех мировых лидеров на мероприятии. Отдельно Зеленский подчеркнул Китай, указав на его важную роль для мирового сообщества. Он выразил желание привлечь Китай к саммиту и «формуле мира».

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд подтвердила, что украинский президент обращался к ней за помощью и с просьбой организовать мирный саммит.