Медведев спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине при выходе из него ЕС и США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт может разрешиться в кратчайшие сроки, если государства Европейского союза и США «умоют руки» и прекратят свое вмешательство в него. Таким мнением политик поделился в своей соцсети Х.

Медведев подчеркнул, что отсутствие прогресса в переговорах может привести к тому, что Вашингтон примет решение о выходе из конфликта. Он призвал европейские страны последовать этому примеру, отметив, что их уход мог бы существенно ускорить разрешение проблем.

«Европе следует поступить так же. Тогда Россия быстрее со всем разберется», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза РФ также сослался на высказывания президента США Дональда Трампа, который намекнул на возможность выхода из переговорного процесса, если стороны будут продолжать его саботировать.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине.