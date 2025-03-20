Медведев сравнил Мерца с Геббельсом и напомнил ему про нацистскую Германию
Медведев обвинил Мерца во лжи про «агрессивную Россию» и сравнил с Геббельсом
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Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, ответил на высказывание главы фракции ХДС/ХСС Фридриха Мерца относительно «агрессивной войны», якобы развязанной Россией в Европе.
Мерц, претендующий на пост канцлера, утверждает, что Россия ежедневно ведет агрессивные действия в Европе, проявляющиеся в поджогах, заказных убийствах, актах вандализма и распространении ложной информации.
Медведев подчеркнул, что Мерц еще не приступил к исполнению обязанностей, но уже распространяет ложь подобно Геббельсу. Он выразил сомнение в благоприятном исходе карьеры Мерца, учитывая такое начало.
Медведев напомнил, что именно нацистская Германия развязала агрессивную войну против Советского Союза, и этот конфликт завершился для нацистов трагически, подытожил он.
Ранее Пушков заявлял, что вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц производит «странное впечатление» на фоне политики США.