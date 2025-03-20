Мерц, претендующий на пост канцлера, утверждает, что Россия ежедневно ведет агрессивные действия в Европе, проявляющиеся в поджогах, заказных убийствах, актах вандализма и распространении ложной информации.

Медведев подчеркнул, что Мерц еще не приступил к исполнению обязанностей, но уже распространяет ложь подобно Геббельсу. Он выразил сомнение в благоприятном исходе карьеры Мерца, учитывая такое начало.

Медведев напомнил, что именно нацистская Германия развязала агрессивную войну против Советского Союза, и этот конфликт завершился для нацистов трагически, подытожил он.

Ранее Пушков заявлял, что вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц производит «странное впечатление» на фоне политики США.