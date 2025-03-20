Пушков назвал политику Мерца странной на фоне действий США

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц производит «странное впечатление» на фоне политики США, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Так политик прокомментировал заявление Мерца о том, что Путин якобы «ведет войну против Европы».

Пушков считает, что Мерц и поддерживающие его депутаты Бундестага, видимо, не знают, что такое настоящая война.

Сенатор посоветовал им посмотреть видеохронику 1940-х годов, так как это поможет им вспомнить, что такое настоящая война, какие преступления совершил Третий рейх в Советском Союзе и чем война обернулась для Германии, которая ее развязала.

Комментируя заявление Мерца о «войне Путина против Европы», Пушков пришел к выводу, что он, видимо, сам готовится воевать с РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Бундестаге раскритиковали крупнейшую программу вооружения в истории ФРГ.