Избранный на пост президента США Дональд Трамп может завершить вооруженный конфликт на Украине, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, «у Вашингтона есть все ключи» для этого. США может оказывать давление на киевские власти, что позволит остановить войну.

Еще до избрания на пост президента страны Трамп многократно заявлял о готовности способствовать разрешению конфликта на Украине.

Медведев отметил, что в Кремле Трампа считают прагматичными политиком, способным положить конец конфликту.

Ранее сообщалось о том, что в США назвали разрешение на ракетные удары по РФ гибелью для самой Америки.