Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова бывшего руководителя Генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака. Ранее он заявил, что в случае перехода Россией границы Литвы по Санкт-Петербургу будет нанесен удар.

Медведев в своем Telegram-канале призвал не будить такими фразами «зверя» и напомнил о разделе Польши в случае подобного исхода.

«Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» — написал Медведев.

Экс-глава польского генштаба также заявил, что в случае перехода границы с Литвой в адрес России последует незамедлительный удар. Анджейчак заявлял, что будут атакованы все стратегические объекты в радиусе 300 км.

Медведев часто комментирует безумные призывы лидеров западных государств и политиков европейских стран. Зампред Совбеза России регулярно предупреждает осмелившихся на громкие заявления официальных лиц об ударе, который может приготовить РФ в случае угрозы ее безопасности.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров прокомментировал призывы Запада отказаться от сотрудничества с Россией.