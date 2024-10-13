Президент Киргизии осудил призывы Запада не сотрудничать с Россией

Президент Киргизии Садыр Жапаров высказался о призывах западных стран не сотрудничать с Россией. Мнение главы республики в своем Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

По мнению Жапарова, в риторике западных государств часто прослеживается несогласование между тем, что они заявляют, и тем, что они делают. Киргизский лидер подчеркнул, что большинство европейских государств фактически сами сотрудничают с РФ, но от Киргизии требуют прекращения таких связей.

Также Жапаров напомнил, что страны СНГ все когда-то были частью одного государства под названием СССР.

«Они не должны нам указывать», — отметил Жапаров.

Накануне глава республики прибыл в Москву, где примет участие в заседании глав государства СНГ.

Ранее президент России Владимир Путин назвал страны СНГ стратегическими партнерами РФ.