Зеленский включил в план вступление Украины в альянс. По словам Дмитрия Медведева, это приведет к катастрофе для Киева, так как НАТО подвергнут страну и население «длительному извращенному насилию». Зампред Совбеза отметил, что через 10 лет от страны не останется ничего.

«Что будет дальше – нетрудно представить: молодые и не очень «члены альянса» подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращенному насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через десять, выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку», — высказался Медведев.

Напомним, Зеленский заявил о создании плана победы в августе 2024 года. Он пообещал представить его Западу. В списке дорожная карта, ряд пунктов по достижению мира и многое другое. Оценившие предварительные наброски отмечают, что в перечне слишком много противоречий. Продвижение идей Зеленского безуспешны. Кроме того, Украине не обещают вступление в НАТО, оставляя в позиции кандидата.

Ранее сообщалось, что Медведев поддержал предложение атаковать Лондон и напомнил Киеву о ядерном оружии в Беларуси