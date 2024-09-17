Медведев выступил с инициативой создания публичного списка врагов России

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, в своем телеграм-канале предложил рассмотреть возможность создания открытой базы данных врагов России, содержащей их личные сведения, подчеркнув, что эта информация может быть использована для практических целей.

«Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей», — написал Медведев.

Создание подобной базы могло бы способствовать формированию более четкой картины угроз, исходящих от недружественных государств и их представителей.

Такая база данных необходима для того, чтобы своевременно и эффективно реагировать на действия, направленные против России, а также принимать упреждающие меры по защите интересов страны.

Ранее сообщалось, что ЕС направил €1,4 млрд доходов от арестованных российских активов на поддержку Украины.