В мессенджере политик написал, что из-за этого киевские власти хотят вернуть Донбасс, который жители Западной Украины считают чужим.

«Причина банальна: нужны деньги. Доступ к полезным ископаемым — вот что может компенсировать потоки [направляемых Украине] невозвратных денег, которые тают прямо на глазах», — отметил Медведев.

По словам Медведева, общая стоимость ресурсной базы полезных ископаемых Украины составляет порядка 14,8 трлн долларов. Политик подчеркнул, что при этом 7,3 трлн долларов приходятся на ДНР и ЛНР. Медведев отметил, что половина полезных ископаемых Украины находятся на территориях этих регионов, который стали частью РФ.

Россия 24 февраля 2022 года начала специальной военную операцию (СВО) на Украине. В сентябре того года жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей выразили желание жить под флагом России. В регионах были проведены референдумы о вхождении в состав РФ.

Ранее Медведев заявил, что после окончания СВО Россия будет наращивать вооружение несколько лет.